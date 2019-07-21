قال اللواء هاني شنيشن، مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، إن جراج روكسي الذكي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويعمل بالنظام الآلي بين محافظة القاهرة وشركة بنظام bot بحق انتفاع 25 سنة ويعمل على مساحة 10 آلاف متر.

وأضاف شنينشن، في كلمته خلال حفل افتتاح الجراج منذ قليل، أن الجراجات الذكية لديها قدرة استيعابية أعلى من الجراجات التقليدية بـ50% لعدم وجود مطالع ومنازل.

وأوضح أن هناك 6 مصاعد و6 مداخل ومخارج و6 أجهزة روبوت، وتكلفت المرحلة الأولى 245 مليون جنيه، فيما أن كامل تكلفة المشروع 460 مليون جنيه.

مدير "الإسكان": الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع بنهاية عام 2020

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع بنهاية عام 2020.

ولفت إلى أن إنشاء الجراجات ضرورة بسبب نقص مساحات الانتظار وساحات ومواقف عامة، ما يؤدي لانتظار السيارات على الجانبين وتعطيل الحركة المرورية.

وقال إن الجراج يحيطه منشآت ذات طراز معماري متميز، ومواقع تجارية وإدارية وأثرية وثقافية وترفيهية ومراكز طبية.