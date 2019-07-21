قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنّ افتتاح أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط في روكسي، يتزامن مع احتفالات المحافظة بمرور 1050 عاما على إنشاء القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة خلال افتتاح الجراج، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قبل قليل، أنّ الجراج يسهم في تحقيق الانسياب المروري بمصر الجديدة والمناطق المحيطة بها، موضحا أنّ الإنجاز يضاف لرؤية مصر الحديثة 2030 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنّ مصر تمضي نحو التقدم التكنولوجي العالمي بشكل سريع.

ولفت عبدالعال إلى أنّ الجراج يقع قرب وسائل النقل الجماعي مثل مترو الأنفاق وخطوط النقل الجماعي المختلفة، مشددا على أنّ المحافظة تسعى لتشجيع النظام الإلكتروني في جميع المجالات.