أكدت شركة مصر للطيران لعملائها المتجهين إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية، أن جميع رحلات الشركة ستقلع في مواعيدها الرسمية، وذلك خلال رسالة وجهتها الشركة لعملائها عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات "تويتر".

كانت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، أعلنت إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى القاهرة، لمدة أسبوع، كإجراء احترازي، وأخطرت جميع الركاب، الذين كانوا على وشك الصعود إلى رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة الدولي، بإلغاء الرحلة وعدم وجود رحلات بديلة لمدة أسبوع.

وصرح متحدث باسم الشركة البريطانية: "إننا نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي نعمل بها حول العالم، وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء وقائي، للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

وأكدت وزارة الطيران المدني، عدم صدور قرار من وزارتي النقل أو الخارجية البريطانيتين بتعليق الرحلات إلى مصر، مضيفة أن التدقيق جارٍٍ بما جرى تداوله حول تعليق الرحلات البريطانية إلى القاهرة، وأنه جرى زيادة السعة المقعدية لرحلاتنا إلى لندن، وتسيير طائرة إضافية، حسبما نقلت قناة "العربية".

وأوضح مصدر بوزارة الطيران المدني، لـ"الوطن"، أن إجراء الخطوط الجوية البريطانية بإيقاف إجراء خاص بالشركة، وليس للطيران المدني المصري أي دخل فيه.

وأكد أن طائرات الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" تعمل من وإلى إنجلترا بشكل منتظم يوميا، وأن طاقم الخطوط الجوية البريطانية سيغادر من القاهرة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية "مصر للطيران"، ما يعني عدم وجود أي مشكلات تتعلق بالمنظومة الأمنية بمطار القاهرة الدولي.

وبالتزامن مع قرار الخطوط الجوية البريطانية، أعلنت الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، أنها ستستأنف الرحلات من ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، اليوم الأحد، وفقا لما أعلنت "روسيا اليوم"، بعد نحو ساعتين على قرارها بتعليقها هي الأخرى.