حرص الفنان بيومي فؤاد، والإذاعي محمد نشأت، على حضور عرض "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، مساء أمس، بطولة الدفعة الثانية لمركز الإبداع الفني.

ونشر نشأت عبر حسابه على "فيس بوك"، مجموعة صور تجمعه بخالد جلال وبيومي فؤاد، والإعلامية أسماء قنديل، وأبطال العرض، مُعلقًا: "الأستاذ خالد جلال بشكل واضح وصريح وشديد الوضوح والفخامة، أصبح أهم مصدر من مصادر الدخل الفني القومي لجمهورية مصر العربية، الأستاذ هو السلاح الأول لقوة مصر الناعمة".

"سينما مصر" لا تزيد مدته عن 3 ساعات، أبطاله 70 شابا وشابة من طلبة الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، وجرى اختيار الممثلين منذ عام، وأهدى المخرج خالد جلال خلال حفل الافتتاح، شهادة تقدير تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، لكوكبة من الفنانين والشخصيات المهمة، وهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنانة سميرة أحمد، فتحي القصبجى نجل الفنان الراحل رياض القصبجي، المخرج خالد بهجت ابن الكاتب الراحل أحمد بهجت، الإعلامي هشام سليمان، المخرج عمر عبدالعزيز، والمنتج محسن علم الدين.