ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات مساء الثلاثاء القادم أمسية ثقافية تحت عنوان ثورة يوليو وارساء مبادئ العدالة الاجتماعية بالتعاون مع شركة مياه الشرب، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد في إطار احتفالات محافظة القليوبية لإحياء الذكرى 67 لثورة 23 يوليو 1952، تحت رعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وقال الدكتور رمضان عرفة، مدير مركز النيل للإعلام، إن ثورة 23 يوليو هي حركة قام بها ضباط شباب في الجيش المصري، أسموا تنظيمهم باسم "الضباط الأحرار" للإطاحة بالملك فاروق، ومن ثم العهد الملكي، وقاموا بها في 23 يوليو 1952، وأسفرت تلك الثورة عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية، واستهدفت الثورة القضاء على الإقطاع، والاستعمار وسيطرة رأس المال، وبناء حياة ديمقراطية سليمة، وبناء جيش وطني، وتميزت هذه الثورة أنها كانت ثورة بيضاء لم ترق فيها الدماء.

وأشار مدير المركز، أن الأمسية الثقافية يشارك فيها اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب، ونجل المرحوم كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة، والقيادات السياسية والشعبية بمحافظة القليوبية.