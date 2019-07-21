أصيب فلاح خلال مشاجرة وقعت بإحدى قرى مركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا، بسبب خلاف على أسبقية ري الأراضي الزراعية.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من عمليات النجدة تتضمن وقوع مشاجرة ومصاب بقرية بني غني التابعة لمركز سمالوط غرب.

بالانتقال والفحص، تبين أن مشادة كلامية وقعت بين كل من: "ع. ن. ي" (32 عاما، فلاح، طرف أول)، و3 أشقاء جميعهم مزراعين، بسبب خلاف على أسبقية ري الأراضي الزراعية بزمام القرية، ثم توجه الأول إلى قسم الشرطة مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وأتهم الطرف الثاني بالاعتداء عليه بالضرب، وحرر محضرا بذلك.

تم نقل المصاب إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وجرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت ضبط المتهمين واستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.