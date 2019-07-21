قال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إنَّه للمرة الأولى تطرح النقابة العامة للفلاحين أضاحي بأسعار تنافسية "عجول بقري" تزن من 350 إلى 400 كيلوجرام بسعر 47 جنيهًا لكيلو "اللحم القائم" بجميع فروع النقابة بالمحافظات؛ تيسيرًا على المواطنين ومنعًا للاحتكار.

نقيب الفلاحين: أضاحي العام الجاري أرخص من العام الماضي بنسبة 10%

وأضاف أنَّ النقابة العامة للفلاحين ستجري -من خلال لجنة المواطنة- زيارات لكل الأحياء والقرى والنجوع الفقيرة بجميع أنحاء الجمهورية لتوزيع لحوم الأضاحي بالمجان على الفقراء، مشيرًا إلى أنَّ الأضاحي هذا العام أرخص من العام الماضي بنسبة 10%.