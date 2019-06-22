أعلن الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم السبت، عن بيع 48 صك أضاحي حتى الآن بمبلغ 86 ألفاً و400 جنيه، موضحا أن المستهدف هو الوصول إلى مبلغ مليون جنيه هذا العام.

وقال الفقي، في بيان، إنه للعام الرابع على التوالي تقوم مديرية أوقاف كفر الشيخ، وإدارتها المختلفة بالمشاركة في المشروع القومي لبيع الصكوك، وذلك لصالح الأسر الأولى بالرعاية، والمناطق الفقيرة بدائرة المحافظة.

وأكد أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة والسباقة التي تنافس المحافظات الأخرى في شراء صكوك الأضاحي التي توزع بمعرفة وزارة الأوقاف، وتم بيع أكثر من 400 صك العام الماضي، ويرجع ذلك لما لمسه أصحاب الصكوك فى الأعوام الماضية من مصداقية وشفافية، حيث تم توزيع أكثر من 15 طنا من اللحوم العام الماضي على المناطق الأكثر احتياجاً، والأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الأئمة، ومديري الإدارات، والمفتشون، وهم من يقومون ببيع الصكوك، وتوزيع اللحوم فور ورودها على مستحقيها، موجهاً الشكر لأهالي الخير ورجال الأعمال الذين يحرصون على شراء صكوك الأضاحي التي توزعها وزارة الأوقاف.