أعلن مصدر مسؤول في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ السبت الموافق 10 أغسطس سيكون وقفة عرفات.

وأوضح الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس في معهد البحوث الفلكية، أنّ عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس في الدول الإسلامية، وأنّ مصر بانتظار رأي المملكة العربية السعودية في بداية شهر ذي الحجة.

وبذلك تكون إجازة عيد الأضحى 9 أيام وفق ما يتعارف عليه الشعب المصري، إذ إنّ الوقفة يوم السبت 10 أغسطس، وقبله الجمعة 9 أغسطس إجازة أسبوعية، ثم الإثنين والثلاثاء والأربعاء إجازة والعودة للعمل الخميس والأغلب يأخذها إجازة سنوية، إذ إنّ ما قبلها إجازة وبعده الجمعة والسبت إجازة.