علق مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عبدالملك المخلافي، على القرار الخاص بالخطوط الجوية البريطانية، حول تعليق رحلاتها إلى القاهرة.

وقال المخلافي، في تغريدة على صفحته الرسمية عبر "تويتر": "من الغريب أن تعلّق شركة الطيران البريطانية رحلاتها إلى مصر العربية في قمة المواجهة مع إيران واختطاف الأخيرة سفينة بريطانية، واعتقد أن مواقف بريطانيا والإشارات التي ترسلها لدول المنطقة تحتاج إلى كثير من التفسير!"

وكانت الخطوط الجوية البريطانية، أعلنت مساء أمس، عن تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة لمدة أسبوع كـ"إجراء احترازي" في إطار تقييم للأمن هناك.

وجاء في بيان الخطوط البريطانية: "نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات بالعالم، وأوقفنا الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".