وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الزهور في بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم مستشفى الزهور العام، لمتابعة أنظمة التشغيل للمستشفى، ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

زايد تشيد بالتجهيزات الطبية وأنظمة التشغيل

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بالتجهيزات الطبية بالمستشفى، وحرصت على تفقد غرف العمليات والإفاقة، والرعاية المركزة، والعيادات الخارجية والطوارئ، وغرف الموجات فوق الصوتية، مشيراً إلى أن الوزيرة شددت على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، واستغلال التجهيزات الطبية عالية المستوى لخدمة المرضى.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة تفقدت الصيدلية الداخلية للمستشفى، ومخزن الأدوية، موجهةً بالالتزام بنظم التشغيل الحديثة والمميكنة، مشددة على أهمية تدريب الصيادلة على الصيدلة الإكلينيكية.

يذكر أن وزيرة الصحة بدأت اليوم زيارة تفقدية لمحافظة بورسعيد، لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تفقدت مستشفى الحياة بورفؤاد العام، ومستشفى الزهور العام، كما ستترأس غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد.