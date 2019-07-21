افتتاح مركز الخدمات التموينية المطور في الوادي الجديد

قال صلاح السيد، وكيل وزارة التموين في محافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جرى بدء العمل بمركز الخارجة المطور لخدمات البطاقات التموينية، لضمان سهولة وسرعة إنهاء إجراءات استخراج البطاقات التموينية سواء التالفة أو الفاقدة أو إجراءات الفصل الاجتماعي وغيرها.

وأضاف صلاح، أن العمل بالمركز المطور حرصًا من الوزارة على راحة المواطنين في تقديم الخدمة لهم، والتسهيل في المعاملة، من خلال خدمة الشباب الواحد، والمكتب بمقر مديرية التموين، لضمان حل جميع المشكلات الخاصة بالبطاقات التموينية دون صعوبة وبشكل فوري.

وأشار وكيل التموين، إلى أن الإدارات التموينية على مستوى المراكز تواصل العمل من أجل توفير أرقى الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة وسرعة.