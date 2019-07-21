قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه يحلم أن تكون جمصة درة من درر البحر المتوسط، فيها الإمكانيات التي تؤهلها لذلك، فمدينة المنصورة الجديدة تكون امتداد طبيعي لجمصة، والتي تتمتع بخدمات على أعلى مستوى وفنادق عالمية، بالإضافة إلى توفير عوامل جذب المستثمرين وخلق فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الدقهلية مصلى السيدات ودار تحفيظ القرآن الكريم بمسجد الحسيني النجار بجمصة بتكلفة استثمارية بلغت 800 ألف جنيه بالجهود الذاتية.

وأضاف "شاروبيم": "ما شاهدته اليوم ليس بجديد على شعب عظيم يتنافس على فعل الخير وبذل كل غالي ونفيس من أجل الارتقاء بمصرنا الغالية، فالمجتمع المدني بالدقهلية يضرب أروع الأمثلة في المشاركة في الأعمال الخيرية من بناء مساجد ومدارس ومستشفيات بالمدن والقرى".

وأشار إلى أن هذا الصرح من دار لتحفيظ القرآن الكريم، ومصلى للسيدات، إضافة في جمصة.

وأكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أهمية التعاون والتكافل الذي أمر بهما الإسلام، كما أن الله أمرنا ببذل كل غالي من أجل توفير احتياجات بعضنا البعض.