التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم، بديوان عام الوزارة، جيفري آدامز سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى مصر، على خلفية قرار تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي لمدة 7 أيام.

وأبدى الفريق يونس المصري استياءه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قرارا انفراديا يمس أمن المطارات المصرية دون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة.

وتقدم السفير البريطاني بالاعتذار إلى وزير الطيران عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار، مؤكدا أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية، وخصوصًا على ضوء تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية، بشهادة لجان المرور الدولية ومن بينهم لجنة المرور البريطانية.

الفريق يونس يبدي استياءه لاتخاذ شركة الخطوط البريطانية قرارا انفراديا يمس أمن المطارات

وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة والعمل سويا لحل هذه المشكلة في أسرع وقت، معربان عن عمق العلاقات والروابط التي تجمع مصر وبريطانيا واستمرار التعاون فيما بينهما من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الركاب كهدف استيراتيجي للدولة المصرية.