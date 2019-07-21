لم تمر سوى أيام قليلة على رصف شارع الجمهورية بوسط مدينة سوهاج عقب تركيب خط مياه جديد في الشارع، حيث شهد الشارع هبوطا أرضيا اليوم عقب انفجار خط مياه في الشارع الذي يُعد من أكثر الطرق أهمية في المحافظة ويقع به استراحة المحافظ ومدير الأمن.

تسبب انفجار ماسورة المياه في غرق عدة شوارع تؤدي إلى شارع الجمهورية، واضطرت الأجهزة الأمنية ورجال المرور، إلى غلق الطريق وتحويل مسار السيارات إلى طريق آخر، ويجري إصلاح ماسورة المياه من قبل المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لحي شرق سوهاج.

وقال مصدر بشركة مياه سوهاج، إن خط المياه المار بشارع الجمهورية والذي تم تركيبه حديثا والواصل من محطة مياه سوهاج حتى جزيرة شندويل حدث به انفجار، ما نتج عنه هبوط أرضي في الشارع، موضحا أنه تم فصل المياه عن الخط وتجري عملية الإصلاح.

يذكر أن شارع الجمهورية تم الانتهاء من رصفه منذ عدة أيام، بعد أن تم حفره بسبب تركيب خط مياه يغذي جزيرة شندويل.