تفقد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، مشاريع التخرج الخاصة بطلبة قسم الهندسة الميكانيكة بشعبة ميكانيكا الموائع والألات الهيدروليكية بكلية الهندسة.

أكد الكردي أن المشروعات التي نفذها الطلاب جاءت تطبيقًا للدراسة النظرية والعملية التي اكتسبوها في الكلية على مدار سنوات الدراسة، لافتا أن الجامعة تحرص على تخريج كوادر طلابية هندسية وفنية قادرة على الإبداع والابتكار طبقًا لحاجة سوق العمل، وذلك بغية تشجيع الابتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية.

وأعرب الكردي خلال تفقده للمشروعات عن سعادته بتلك الأفكار، التي عرضها الطلاب لاسيما أنها اهتمت بالمشروعات والقضايا القومية في مصر، ودعا الطلاب إلى الاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع، والعمل على تسويقها في كافة المسابقات المحلية والدولية.

وعرض الطلاب مشروعات تخرجهم، وشملت أفكار تتعلق بالهندسة التطبيقية والتطبيقات الزراعية وأنظمة إخماد الحرائق والطاقة المتجددة والدوائر الهيدروليكية. رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عصام سالم، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور سعيد علام، عميد الكلية، والدكتور عصام وهبة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.