حيلة جديدة استخدمها شخص حاصل علي دبلوم تجارة، انتحل صفة أخصائي علاج طبيعي "شهير"، للنصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق إيهامهم بقدرته على علاجهم بالعلاج الطبيعي، وتقاضى 350 جنيه من كل مريض كقيمة رسوم الكشف، متخذًا من عيادة بمنطقة ميامي، شرق الإسكندرية، مسرحًا لممارسة نشاطة الإجرامي.

وتمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبطه، وبمواجهته بالوقائع، اعترف بارتكابه النشاط الإجرامي. وكان اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بقيام شخص يدعى "ع. م"، 35 عامًا، تخصص في ممارسة مهنة العلاج الطبيعي دون الحصول علي شهادات علمية تؤهله لممارسة هذا العمل.

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، برئاسة اللواء شريف رؤوف، من صحة البلاغ، وتبين بأن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة، ويحضر إلي الإسكندرية لممارسة مهنة العلاج الطبيعي، وتخصص في علاج آلام الظهر والعمود الفقري، مدعيا بأنه أخصائي في هذه المهنة علي غير خلاف الحقيقة.

وأشارت التحريات إلي أن المتهم حاصل علي دبلوم تجارة، ولم يحصل علي أي شهادات تؤهله لممارسة هذه المهنة، وتبين أن المتهم يمتلك عيادة بمنطقة ميامي، يستخدمها مسرحًا لممارسة نشاطة الإجرامي في مجال النصب علي المواطنين، وذلك دون الحصول على تراخيص أو تصاريح من مديرية الصحة أوالمحافظة لهذه العيادة.

كما تبين بأنه يستخدم وسائل بدائية لعلاج المرضى عباره عن قطعة خشبيه يعالج بها إصابات الظهر والعمود الفقري، مما يعرض حياة المواطنين المترددين عليه للخطر، وامعانًا منه في استكمال عملية النصب علي المواطنين وبث الثقة في نفوسهم قام بالإعلان عن نشاطة في عدد من وسائل الإعلام المختلفة، كما تردد علي عدد من محافظات الدلتا لممارسة نشاطة الإجرامي في هذا المجال.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم وألقي القبض عليه داخل عيادته، وعثر بحوزته علي كارنيهات "مزورة" تشير إلى أنه طبيب أخصائي علاج طبيعي، ومتخصص في آلام الظهر والعمود الفقري، بالإضافة إلي كروت مطبوعة تثبت صفته المزعومة، وعدد 2 قطعة خشبية يستخدمها في علاج المرضى. وتحرر المحضر اللازم، وجري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.