الليلة.. الدكتور مراد وهبة فى ضيافة ريهام السهلي على شاشة إكسترا نيوز

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مساء اليوم، فى برنامج المواجهة، على شاشة إكسترا نيوز، الدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس، ومؤسس ورئيس الجمعية الدولية لابن رشد، للحديث عن دور القوى الناعمة في مصر لمحاربة الافكار المتطرفة، وهزيمة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية، وتعرية مخططاتها لدفع بعض الشباب وصغار السن لاعتناق أفكار متشددة.

ويتناول اللقاء كواليس تأسيس صالون ابن رشد الفلسفي تحت رعاية وزارة الثقافة في ديسمبر 2017، والأهداف التي كان يركز عليها، وأسباب توقفه، وهل توجد محاولات لإعادته مرة أخرى، وإلى أي مدى هناك علاقة بين هذا الصالون وبين مشروع الرشدية العربية الذى يتبناه المفكر د. مراد وهبة.

كما سيتطرق اللقاء إلى رؤية د. مراد وهبة لحال النخبة الثقافية والسياسية فى هذه المرحلة، وتأثيرها ورصيدها فى الشارع المصرى، وهل نحتاج إلى نخب جديدة، ولماذا يرى أن النخبة تركت المجال الثقافى أمام فكر الجماعة المحظورة سابقا والإرهابية حاليا، وكيف نواجهة تلك المؤامرة الإخوانية.