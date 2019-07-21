قال المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، إن النهضة الألمانية قامت على التعليم الفني والجامعات التكنولوجية التطبيقية الموجودة حاليا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن 80% من الطلاب الألمان يدخلون التعليم الفني بخلاف 20% يدخلوون التخصصات الأخرى.

وتابع أنه لابد من ربط نظام التعليم بالسوق واحتياجاته، مؤكدا على أن إنشاء جامعات تطبيقية في مصر هام للغاية إذا اكتملت للنهاية.

وأشار إلى أنه لابد من جذب الطلاب إلى هذا النوع من التعليم، مؤكدا على ضرورة إعطاء الفرصة لخريجي الثانوية العامة أو المعاهد الفنية للالتحاق بهذا النوع من التعليم، "لو نظمنا عملنا وقدرنا نخرج طلاب على أعلى كفاءة في المجالات الفنية هنقدر نجذب المستثمر سواء كان دولي أو محلي أو إقليمي وبقوله إني عندي اللي يشتغل في مشاريعك".