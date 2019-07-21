قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إنه طالب منذ سنوات بضرورة إقرار قانون الهيئة العليا للدواء من أجل تنظيم سوق الدواء في مصر بعد أن كان قطاع الدواء تابعا لوزارة الصحة، وهو ما تم مؤخرًا بعد إقراره في مجلس النواب، ولكن هناك بعض التحفظات على مشروع القانون في هذا التوقيت بالتحديد، وذلك خلال حواره في برنامج "دنيا الدواجن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي صبحي الحفناوي.

وأوضح عوف، أن هناك مشروع قانون لمزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وهذا المشروع حدد عدة أشياء منها اختصاصات اللجنة الفنية ومهامها الرئيسة مثل تسجيل الدواء أو إلغائه أو سحبه حال وجود خطورة، كما حدد أيضا تشكيل اللجنة الفنية ومهامها، ولكن الهيئة العليا للدواء سحبت صلاحيات اللجنة الفنية من قانون مزاولة المهنة وفي نفس الوقت لا يوجد هيكل واضح لمجلس الإدارة للهيئة العليا في الوقت الحالي، مؤكدا على أن هذه الثغرات سيتم معالجتها في اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 كان الدواء بنسبة 95% منه دواء تركيبي في الصيدليات واليوم الدواء بنسبة 98% أدوية جاهزة و خلال الـ65 عاما الفارق اختلفت أشياء كثيرة في صناعة وتسويق الدواء في جميع المجالات، ولكن للأسف تم بناء استراتيجية الهيئة العليا على قانون مزاولة المهنة لسنة 1955.