فيديو.. شعبة الأدوية: عقوبة الغش ستُغلَّظ وقد تصل إلى الإعدام

تسير الدولة المصرية في الطريق الصحيح في ملف صناعة الأدوية خاصة بعد خروج قانون هيئة الدواء المصرية إلى النور، حسبما أكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، حيث وجه الشكر والتقدير للحكومة ومجلس النواب على خروج القانون للنور.

وأضاف "عوف"، أن هيئة الدواء التي سيتم إنشاؤها ستكون هي المنوطة بالرقابة والصناعة والتداول والتسعير، وستكون تابعة لمجلس رئاسة الوزراء وليس وزارة الصحة، حيث ستكون هذه الهيئة مسؤولة بشكل رسمي عن حركة الدواء في السوق المصرية سواء التصنع أو التوزيع.

وأشار رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه سيتم تغليظ عقوبة الغش في الأدوية، وقد تصل للإعدام، لأن الغش في الدواء يعني قتل نفس، طبقًا لقانون مزاولة مهنة الصيادلة المقرر إصداره، حيث ينص القانون القديم عقوبة الغش في الدواء غرامة 50 جنيها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هيئة الدواء سوف تضع استراتيجية لمستقبل مصر في صناعة الدواء 2030.

وأوضح عوف أن إلزام وزارة الصحة لشركات الأدوية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية غير واضح المعالم، كون أن الأدوية منتهية الصلاحية مسؤولية الشركات وليست مشكلة الصيدلي، كما أن هناك أكثر من 17 صفحة على "فيس بوك" تبيع أدوية منتهية الصلاحية.