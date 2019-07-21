"الإجراءات الأمنية في مطارات مصر ضعفين المعايير الدولية المطلوبة"، بهذه الكلمات نفى الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، أن يكون تعليق الخطوط البريطانية رحلاتها لمطار القاهرة له علاقة بأي تدابير أمنية بالمطارات المصرية، كما نفى ما تردد من شائعات حول توقف الرحلات السياحية القادمة إلى مطار شرم الشيخ والغردقة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

وأضاف "الحفني" أنه لا يوجد أي ركاب مصريين عالقين بمطار هيثرو في لندن، حيث يتم متابعة كل شركات الطيران المصرية ولا يوجد ركاب مصريون عالقون في الداخل أو في الخارج، متابعا: "غريب شوية أن بعض المطارات يتم ضربها بالخارج ولم تعلن شركة الطيران البريطانية وقف رحلاتها وتوقف رحلاتها إلى مصر، ومع ذلك أخدنا على التصرفات الغريبة ونتعامل معها بحرص شديد".

وأشار رئيس سلطة الطيران المدني إلى أن مطار القاهرة استقبل شخصيات عالمية، ومشجعين من كل دول العالم وهذا دليل على أن كل الإجراءات الأمنية لمطار القاهرة تتم بشكل سليم، كما أن جميع نتائج التفتيش من قبل 6 جهات دولية إيجابية.