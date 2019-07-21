كشف الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، عن الأسباب وراء وقف كل من "الخطوط الجوية البريطانية" رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، و"شركة الخطوط الجوية الألمانية Lufthansa (لوفتهانزا)" جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة.

وقال سامح الحفني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، إنه في الواقع لا يوجد تفسير رسمي لأسباب هذه الإجراءات حتى الآن، وسيتم تحليل أي تفسير عن هاتين الواقعتين، وتوضيحه للرأي العام والرد عليه.

وطمأن المواطنين، بعدم وجود أي تخوفات أمنية، سواء داخل مطار القاهرة، أو في مصر بشكل عام، مشيرا إلى أنه ملامح هذه القرارات ستتضح مع الوقت، لأنها حتى الآن غير معلومة: "شوية يقولوا أمينة، وشوية يقولوا لأسباب غير معلومة".

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني، أنه على الرغم من أن البعض ينظرون إلى الإجراء، على أنه قاسٍ جدًا، إلا أن وزارة الطيران المصرية تعودت على مثل هذه القرارات، كما أن وزير الطيران يتابع الواقعة لحظة بلحظة.

وأشار إلى أن الموضوع ليست له علاقة بالطيران، ولكنه سياسي، مفسرا: "كل ما الدولة تتقدم للأمام، تحصل أزمة مفتعلة، مفيش أي حاجة من اللي مكتوب في البيانات أو وسائل الإعلام الأجنبية بخصوص إجراءات أمنية، ده صح، دخل عندنا من مطار القاهرة رؤساء جمهورية وجماهير إفريقية ونواب رؤساء ومفيش أي حاجة".

وأكد أنه تم مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية، والمطارات المصرية كافة مؤمَّنة تأمينا يفوق القواعد المتبعة، مضيفا: "مفيش أي راكب هتحصل له أزمة بسبب قرار الشركتين البريطانية والألمانية وقف الرحلات لمصر، والمطار هيبقى جاهز لاستقبال كل المسافرين، وهنستوعب على رحلات مصر للطيران، الركاب اللي كانوا حاجزين على الشركات التانية".

وواصل: "هو في الطبيعي مفيش مشكلة، لو فيه مشكلة، الشركة البريطانية مش بتحدد أسبوع فقط، ولو مشكلة كبيرة، مكنتش هتقول أسبوع، وبالنسبة للشركة الألمانية، قالت إن فيه أسباب أمنية في كل مطارات العالم، بس خدت مصر كده تحت، وقالت نوقف الرحلات".