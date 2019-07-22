طالب مستوردون صينيون الحكومة الصينية بإلغاء الرسوم الجمركية المشددة على منتجات زراعية أمريكية، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام رسمية الأحد، بعد 3 أسابيع من إقرار البلدين هدنة في الحرب التجارية بينهما.

وبحسب "سكاي نيوز"، قدم المستوردون الذين لم يتم التعرف عليهم طلبا إلى هيئة حكومية صينية مسؤولة عن مراقبة الرسوم الجمركية، ليتم رفع الرسوم الجمركية المشددة، وفق تقارير متشابهة وردت في عدة وسائل إعلام دون ذكر مصادرها.

وأكدت التقارير أن المستوردين قاموا بخطوتهم "بما يتوافق مع حاجات السوق الداخلية" دون إعطاء مزيد من التوضحات ولا سيما حول المنتجات المعنية بالطلب، ومن الممكن أن تكون هذه بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة التي قامت وفق معلومات صحفية بسحب 110 منتجات صينية عن قائمة البضائع المستهدفة بالرسوم الجمركية المشددة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، اتفقا على إعادة تحريك المفاوضات التجارية الثنائية، خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في اليابان في نهاية يونيو، وفيما بعد أعلن ترامب أنه لقاء الالتزام بتعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية المشددة على 300 مليون دولار من البضائع، عرضت بكين شراء "كمية هائلة من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية" الأمريكية.

وصدرت المعلومات الصحفية الأحد بعد أيام من اتهام ترامب الصين بالعودة عن هذا الوعد، وقبل عشرة أيام كتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر": "الصين لم تف بوعدها، لم تشتر المنتجات الزراعية من مزارعينا الرائعين مثلما تعهدت"، وأضاف "آمل أن تفعل ذلك قريبا".

وكانت القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم، قد تبادلتا رسوما جمركية مشددة على أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات التجارية السنوية، ما انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي بين جانبي المحيط الهادئ.