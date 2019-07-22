بعد توتر العلاقة بينه وبين أردوغان.. من هو أحمد داوود أوغلو؟

يوم الخميس الماضي، ظهرت تصريحات صادمة، أدلى بها رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، في قضايا مختلفة، أبرزها كان فيما يتعلق بعملية إقالته في مايو 2016، من منصب رئيس الوزراء.

وقال "أوغلو" عبر قناةٍ على يوتيوب، "كان يجب إبعادي من رئاسة الوزراء من أجل تنفيذ سيناريوهات من قبيل انقلاب 15 يوليو 2016، وتحقيق نقل تركيا من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي مغلوط".

تصريحات داود أوغلو، الذي ترأس الحكومة وحزب العدالة والتنمية، سلّطت الأضواء على أهم الأحداث التي شهدتها تركيا منذ عام 2016، وكشفت الستار عن خلفيات كثير منها، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز المعلومات عن أحمد داود أوغلو:

- ولد في 26 فبراير 1959، ويملك من العمر 60 عاما.

- نشأ في مقاطعة تاشكنت في قونية بتركيا.

- تخرج من جامعة بوغازيتشي، عام 1984، مرورًا بثانوية اسطنبول.

- تزوج من سارة داود أوغلو، وهي طبيبة أمراض النساء في عام 1984.

- يتحدث بـ4 لغات، وهم الملايوية، العربية، الإنجليزية، والألمانية.

- عمل كمدرس مساعد في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عام 1990.

- أنشأ قسم العلوم السياسية في الجامعة، وعمل كرئيس له حتى عام 1993.

- وعمل ككاتب عمود صحفي في جريدة يني شفق من عام 1995 إلى 1999، وكتب خلال تلك الفترة أكثر من 200 مقال.

- عمل كعضو مجلس إدارة جامعة "بيكنت" وعضو مجلس الأعيان ورئيس قسم العلاقات الدولية.

- حصل على لقب سفير بتاريخ 17 يناير 2003.

- كما ألف العديد من الكتب والمؤلفات في موضوع السياسة الخارجية، وذلك باللغة التركية والإنجليزية.

- عينه أردوغان رئيس الحكومة آنذاك وزيرا للخارجية في 1 مايو 2009.

- دخل قائمة "فورين بوليسي" لأول 100 مفكر عالمي في عام 2010.

- اختير رئيسا لحزب العدالة والتنمية في 27 أغسطس 2014، وسلمه أردوغان رئاسة الحكومة في اليوم التالي لاختياره.

- أعلن استقالته من رئاسة الحكومة، في 22 مايو 2016، على خلفية توتر بينه وبين أردوغان.