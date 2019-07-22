تمكن صبي يبلغ من العمر 12 عامًا من تجاوز كل تدابيرالأمان في مطار هيثرو الواقع غرب العاصمة البريطانية وأن يصعد على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية ويسافر إلى لوس أنجلوس دون أوراق أو تصريح ركوب.

واستطاع الطفل أن يختلط وسط الزحام مع الركاب داخل المطار وركب على متن طائرة في أكثر المطارات ازدحاما ببريطانيا بالرغم من عدم وجود أي وثائق سفر يحملها الطفل وفقا لموقع "dailystar".

وحينما طلب طاقم الطائرة رؤية الأوراق والتذكرة الخاصة بالطفل، ليجلس على مقعده، وجدوا أنه لا يوجد لديه أوراقا وينبغي أن لا يكون على متن الطائرة، وتم استدعاء الشرطة لإخراج الصبي من الطائرة، قبل أن تتأخر الرحلة بأكملها لمدة أربع ساعات لإجراء فحوص أمنية.

وقامت الشرطة والموظفون بالمطار بإجراء تحقيقات في كيفية تمكن الطفل الذي قيل إنه يحمل الجنسية الهولندية من الوصول إلى الطائرة بعد ظهر يوم الأحد.

وقالت سيدة تدعى راشيل ريتشاردسون، وكانت من ضمن المسافرين على الطائرة في رحلة عمل لصحيفة التليجراف: "أن الطفل لن يساعدهم على فهم أين كانت حقائبه، لذا يجب تفتيش الطائرة بأكملها، مما جعل رحلتنا تتأخر تقريبًا أربع ساعات عن الإقلاع، ماحدث كان سيئا للغاية".

وقال متحدث باسم شركة "BA": "لقد اعتذرنا لعملائنا عن التأخير في رحلتهم بعد مشكلة أثناء الصعود إلى الطائرة، فسلامة وأمن عملائنا وطاقمنا تعد على رأس أولوياتنا، وكان كل من استقل الطائرة خاضعًا لفحوصات أمنية".

وأضاف: "أجرينا فحصًا احتياطيًا إضافيًا بمجرد ظهور هذه المشكلة ونحن نساعد الشرطة في تحقيقاتها" فيما أكدت الشرطة البريطانية أن الصبي لم يرافقه أحد، وذكر متحدث باسم شرطة سكوتلاند يارد: "صبي يبلغ من العمر 12 عامًا استقل رحلة جوية من مطار هيثرو إلى لوس أنجلوس في حوالي الساعة 17:15 مساءً في 14 يوليو".