"يستعين بـ8 جاردات لحمايته من زوجته".. قصص يرويها حراس خصوصيون

بودي جارد أو حارس خاص هو لفظ يطلق على شخص شديد البنية الجسمانية، ويتمتع بعضلات قوية ويرافق الشخص المطلوب حمايته كظله.

الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "dmc" فتحت ملف مهنة البودي جارد.

أحمد ماهر أسس شركة للحراسات الخاصة استعان فيها بأصدقائه من البودي جارد الذين عملوا معه من قبل في المهنة التي عمل فيها لمدة عامين.

العملاء الذين عمل معهم ماهر ضمهم لشركته الجديدة مؤكدًا أن حاجة كل عميل قد تختلف عن الآخر وأن بعض العملاء يطلب أحيانًا 20 بودي جارد لتأمين مؤتمر أو حفل زفاف.

ماهر أوضح أن البودي جارد إنسان عادي ولكنه يمارس تمارين قاسية ويتميز بقوة جسمانية ويتم تدريبه على ضبط النفس بشكل كبير حتى لا يتعرض للمشاكل، لافتا إلى أن غذاء البودي جاري يختلف عن عذاء الشخص العادي نظرا لحاجة جسمه للبروتينات.

ماهر حكى عن موقف طريف تعرض له مع أحد العملاء الذين اتصلوا بشركته وطلبوا 8 بودي جارد لتأمين حفل وبعد ذهابهم للعنوان تبين أن العميل يريدهم للدفاع عنه أمام زوجته التي كانت تعتدي عليه بالضرب وكان لها قوة جسمانية عالية لافتا إلى أن البودي جارد لم يستطيعوا التدخل في المشكلة الأسرية وطلبوا الشرطة لزوجة العميل.

عبدالمنعم حسين عمل كحارس خاص لبعض الفنانين والإعلاميين خاصة في الفترة التالية لثورة يناير.

حسين اكد أن بعض المشاهير يلجأون لحيلة التظاهر بقربهم من المعجبين ومحاولة التواصل معهم على أن يقوم هو بإبعادهم ويظهر المشهور كأنه يود الاقتراب من المعجبين ولكن الحارس الشخصي يمنعهم من الاقتراب منه.

أسباب عديدة طرحها حسين لاستعانة البعض بالبودي جارد منها الحاجة الفعلية لتأمينه ومنها ما يرجعه البعض لـ"المنظرة والبرستيج".

12 عاما قضاها حسين في مهنة البودي جارد بعدما تدرب لفترة أثناء دراسته وتعرض لتمرينات شاقة مشيرًا إلى أن الأصل في مهنته هو الحماية ويقوم بإرشاد العميل أحيانا.

صاحب شركة الحراسات الخاصة أكد أن فكرة البودي جارد المرأة تواجه صعوبة كبيرة في المجتمع المصري والذي لم يتقبل حتى الآن فكرة أن تعمل المرأة كحارس خاص.