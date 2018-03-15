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الوطن

مرتضى: "أنا محترم ومعنديش كفيل.. وعبدالله السعيد اتخطف بـ18 بودي جارد"

منذ 4 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
مرتضى: "أنا محترم ومعنديش كفيل.. وعبدالله السعيد اتخطف بـ18 بودي جارد"

مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه حصل على توقيع لاعب النادي الأهلي عبدالله السعيد يوم 26 فبراير الماضي ولم يعلن عن الصفقة حتى يتمكن السعيد من نقل أبنائه من المدرسة.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع خالد الغندور في برنامجه "الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية "LTC": "أنا عندي أخلاق ومحترم ومعنديش كفيل ومخطفتش لاعب بـ18 بودي جارد والتمن هيتدفع غالي والزمالك مخسرش الزمالك كسب وأنا خفت على الولد لأنه كان بينقل بيته ومدارس عياله وأنا اللي خفت على الواد عشان عارف هيعملوا له إيه والإرهاب اللي حصل لعبدالله السعيد غير مسبوق والإكراه اللي حصل 18 بودي جارد كانوا موجودين".

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