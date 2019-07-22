في ذكرى ميلادها.. هياتم.. امتنعت عن الصعود للمسرح فضرب الجمهور المنتج

تحلّ اليوم 22 يوليو الذكرى الأولى لميلاد الفنانة الجميلة هياتم، التي ظل عطر فنها يفوح لسنوات طوال، واستمرت في تقديم أفضل ما لديها للفن، وأمتعت جمهورها بأجمل الأعمال الفنية، كما أثرت الفن بأعمال ظلت حاضرة في الأذهان مثل "غريب في بيتي" و"أمهات في المنفى".

وفي واقعة قديمة للفنانة هياتم، وتحديدا يوم 6 أغسطس عام 1989، تسببت دون قصد في ضرب الجمهور لمنتج إحدى مسرحياتها، بعدما رفضت الصعود إلى خشبة المسرح لتأدية دورها في العمل.

بدأت القصة التي رصدتها إحدى الصحف المصرية، آنذاك، حينما رفع الستار لعرض مسرحية "هات من الآخر" على مسرح "الحرية" في الإسكندرية، بالرغم من إصرار بطلة العمل هياتم على عدم الصعود إلى خشبة المسرح، إلا إذا قام المنتج بتنفيذ تعليمات نقابة الممثلين التي أمهلته 4 أيام لسداد المستحقات المالية لبطلة المسرحية، وإلا ستضطر النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالرغم من اعتراض الفنانة الراحلة، بدأ العرض المسرحي، وانتهى الفصل الأول من الرواية قبل مدته الأصلية بثلث ساعة، ولم يشعر المشاهدون داخل الصالة بأن إغلاق الستار كان لحذف المشاهد التالية التي تبدأ أحداثها بظهور "هياتم"، كما لم يشعرون بما يحدث داخل الكواليس.

الشرطة وثلاثة من أعضاء النقابة، أصروا على فتح الستار حفاظا عل الأمن وحرصا على ردود أفعال الجمهور، وهنا حاول المنتج الاستعانة بممثلة أخرى بدلا من هياتم، بعد أنت تستأذن من هياتم.

وبعد رفع الستار فشلت الممثلة المؤدية لدور هياتم، ثم رفع الستار بعد قليل لتقوم الفنانة إحسان القلعاوي التي كانت تؤدي دورا أساسيا بالمسرحية، بأداء دور هياتم، الأمر الذي استفز المشاهدين إثر هذا اللغط، واضطروا للقيام من الصالة تاركين العرض متجهين نحو المنتج، وشباك التذاكر لاسترداد أموالهم.

منتج المسرحية رفض أن يرد للمشاهدين أموالهم، بعدما قرروا أن يتركوا العرض، فما كان منهم إلا أن انهالوا عليه بالضرب، ولم ينقذه من أيديهم إلا رجال الأمن، الذين اصطحبوه عقب ذلك إلى قسم الشرطة.

وشرحت "هياتم" وقتها أن ما حدث كان بسبب مماطلة المنتج في تسديد مستحقاتها التي تزيد عن 30 ألف جنيه، مخالفا شروط العقد المبرم بينهما، ما دفعها لتقديم شكوى إلى نقابة الممثلين وتحرير محضر بقسم الشرطة، بعد أن أعطته مهلة لمدة أسبوعين ولكنه تخلف عن موعده.