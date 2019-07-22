يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عدد من المنشآت الجامعية الجديدة بمقر جامعة كفرالشيخ، بـ593 مليون و791 ألف جنيه، فضلا عن المشاركة في تكريم الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة المنتهية ولايته، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، وعدد من رؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات والشخصيات العامة والمستشارين الثقافيين لبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة.

15 مبنى بتكلفة 593 مليون جنيه

وقال رئيس الجامعة، إن هذه المشروعات عبارة عن 15 مبنى تمثل الموجة الثالثة من المنشآت الجامعية خلال السنوات الثمانية الماضية، وتهدف إلى استكمال مقومات الجامعة التعليمية في إطار خطة الجامعة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية بالجامعة، بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب للقبول في الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المنشآت المقرر افتتاحها هي كلية الحاسبات والمعلومات وتتكون من خمسة طوابق وتحتوي على 40 معمل حاسب وأربعة مدرجات، سعة كل منها 400 طالب وقاعة سيمنار و10 قاعة تدريسية ومكتبة ومكاتب إدارية، ومبنى معهد علوم وتكنولوجيا النانو، ويتكون من سته طوابق وقاعة سيمنار وأربعة قاعات تدريس، ووحدة ميكرو إلكترونيات و38 معمل بحثي ووحدة إنتاج الكميات الكبيرة من المواد الجديدة متناهية الصغر للاستخدام الصناعي والتجاري.

كما سيتم افتتاح كلية الذكاء الاصطناعي وتتكون من سبعة طوابق تحتوى على مكاتب إدارية وقاعات ذكية ومعامل متقدمة في مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والتعلم العميق بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية وكلية الحقوق، وتتكون من أربعة طوابق ومبنى ملحق للمدرجات، ومبنى الخدمات الطلابية، والذي يضم عدد من الكافتيريات ومحال بيع الكتب والمستلزمات الطبية والعلمية والهندسية.

كما سيتم افتتاح الإدارة العامة للجامعة، وتضم مكاتب إدارية لرئيس الجامعة والنواب وأمين عام الجامعة وإدارات الجامعة ومتحف تاريخ الجامعة، ومركز المؤتمرات ويضم قاعة احتفالات كبرى بسعة 1600 مقعد ومسرح كبير، بالإضافة إلى قاعات سيمنار وخمسة صالونات لكبار الزوار، وسيتم افتتاح المكتبة المركزية المكونة من طابقين وتحتوى على ثلاث أجنحة لكل من قطاع الكليات النظرية وقطاع الكليات العلمية وقطاع الكليات الطبية، كما تم تزويد المكتبة بخدمة الـ"واي فاي"، وتحتوي المكتبة على قاعات متعددة ومجهزة للاطلاع والبحث للمجموعات.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير دار الضيافة، وتتكون من سته طوابق ومدخل فندقي، وتحتوى على 81 غرفة، وكل غرفة تحتوي على سريرين وأربعة أجنحة لكبار الزوار ومطعم وصالتين للطعام، والمدينة الجامعية طالبات وتتكون من 6 طوابق تحتوي على 124 غرفة، وتستوعب 350 طالبة ضمن الإسكان المتميز، والمرحلة الثانية من كلية الهندسة وتتكون من ثلاث مباني للورش والمعامل وبعض المدرجات، وورش كلية الزراعة.

كما سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المدرجات المركزية بالجامعة، وتشمل مدرجين بسعة 400 طالب لكل منهما، والمرحلة الثانية من المطعم المركزي للطلبة ويشمل توسعات أفقية ورأسية وتطوير ورفع كفاءة للمطعم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة بالجامعة، والمسرح المدرسي التي قامت الجامعة بإنشائه لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بديلا عن المسرح القديم داخل حرم الجامعة والذي تم هدمة.

كما يتفقد الحضور الحدائق الرياضية الثلاثة التي تم إنشاؤها بالجامعة وتضم 48 جهاز لياقة رياضية بمعدل 16 جهازا لكل حديقة لتلبية حاجة الطلبة والإداريين لممارسة الرياضة وإطلاق طاقاتهم، والاستمتاع بمهاراتهم طوال الأسبوع مجانا.