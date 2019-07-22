وصل جثمان الفتاة الليبية عائشة، مطار برج العرب بالإسكندرية، والذي تم تبديله عن طريق الخطأ داخل مشرحة زينهم بجثمان فتاة إريترية سافر إلى ليبيا، وأثناء إنهاء مراسم الدفن اكتشفت الأسرة أن الجثمان لا يخص ابنتهم، وتم التحفظ عليه من قبل السلطات الليبية داخل إحدى المستشفيات.

كانت مصلحة الطب الشرعي تسلمت يوم الجمعة الماضي جثمان الإرتيرية من مطار برج العرب عائدا من ليبيا.

يذكر أن نيابة حوادث جنوب القاهرة فتحت تحقيقا مع عددا من العاملين بمشرحة زينهم في واقعة تبديل جثمان فتاة ليبية توفيت داخل إحدى المستشفيات أثناء إجراء عملية شفط دهون، بجثمان فتاة إريتيرية، 18 سنة، انتحرت شنقا داخل شقتها في منطقة أرض اللواء بالجيزة.

وأخلت النيابة سبيل فني تشريح ومساعد حانوتي بضمان محل إقامتهما، ووجهت لهما اتهامات بالإهمال وقررت عودة جثمان الفتاة الإريترية من ليبيا، وتسليمه إلى سفارة دولتها، كما قررت تسليم جثمان الفتاة الليبية إلى سفارة دولتها.

وكان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرر إعفاء الدكتورة سعاد عبد الغفار من منصبها كرئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين.