سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، 22 يوليو الحالي، وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو اليوم في عدد من البنوك الخاصة والحكومية مثل بنك مصر وبلوم وقناة السويس على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي 18.56 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم 18.55 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.55 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.56 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.56 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.