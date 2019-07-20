تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة الخاصة والحكومة، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لقرائها من خدمات متوسط سعر الصرف وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 20 يوليو، على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.58 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي 18.59 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.58 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم 18.55 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.