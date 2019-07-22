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بروتوكول تعاون بين الوطنية للصحافة وإعلام القاهرة لتنمية معارف المهنة

بروتوكول تعاون بين الوطنية للصحافة وإعلام القاهرة لتنمية معارف المهنة

السيسي يمنح أوائل خريجي الكليات العسكرية نوط الواجب من الدرجة الثانية

السيسي يمنح أوائل خريجي الكليات العسكرية نوط الواجب من الدرجة الثانية

وزير الري: بعثة الحج غير مسؤولة عن توفير سكن لحاملي تأشيرات المجاملة

وزير الري: بعثة الحج غير مسؤولة عن توفير سكن لحاملي تأشيرات المجاملة

مصرع طفلة غرقا خلال التدريب على السباحة في حمام نادي غير مرخص بالفيوم

مصرع طفلة غرقا خلال التدريب على السباحة في حمام نادي غير مرخص بالفيوم

"المهندسين" تفتح باب الترشح لعضوية لجان التصالح على مخالفات البناء

"المهندسين" تفتح باب الترشح لعضوية لجان التصالح على مخالفات البناء

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أمناء الشرطة

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أمناء الشرطة

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