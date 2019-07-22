أعرب المخرج حسام الحسيني مخرج كليب "إنساي" للفنان محمد رمضان وسعد لمجرد، عن سعادته البالغة، لتحقيق الكليب نحو 24 مليون مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، قبل أيام، وتصدّره "التريند".

وأكّد "الحسيني" في بيانٍ له، أنَّه كان حريصًا على ظهور الكليب في شكلٍ مختلف، لاسيما وأنَّ كل من رمضان والمجرد له حضوره وأدواته وجمهوره الخاص، إذ أنَّه كان من الضروري تنفيذ فكرة الفيديو بشكلٍ مميز وبطريقة جذابة، حتى تلفت انتباه المُشاهد، وتظهر التفاصيل بشكلٍ مناسب مع كلمات الأغنية.

وقال الحسيني: "من دواعي الفخر أن الفيديو أصبح هو التريند رقم 1 في مصر والمنطقة العربية وأيضًا في معظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا".

وتابع مخرح "إنساي"، أنَّ الفيديو كليب وصل إلى المركز الثالث في قائمة الڤيديوهات الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" في العالم كله خلال أول 24 ساعة وهي أول مرة لعمل عربي أن يدخل هذه القائمة، مشيرًا إلى أنَّه حصد 24 مليون مشاهدة خلال أول ثلاثة أيام ليظل متصدرًا المشهد.