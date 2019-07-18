وقع الفنان محمد رمضان في خطأ فادح إثر ظهوره مُشعلاً لـ"سيجارة" داخل أحد مطاعم باريس، ضمن مشاهد كليبه الجديد "إنساي" الذي يجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد.

ويكمن الخطأ في حظر فرنسا للتدخين بالمطاعم والحانات منذ عام 2008، وذلك في إطار سياساتها لمحاصرة ظاهرة التدخين داخلها، كما أصدرت بلدية باريس قراراً بتاريخ 8 يونيو الماضي بمنع التدخين في الحدائق العامة، وذلك وفقاً لتصريحات المحامي إسماعيل خلف الله الخبير في الشئون القانونية لقناة "الغد".

وكان رمضان، ظهر طباخاً داخل مطعم فرنسي في الكليب، إلا أنَّه يصطدم بخيانة حبيبته له وارتباطها بآخر، ويسانده زميله في المكان نفسه سعد لمجرد لتجاوز أزمته.

يُذكر أن أغنية "نساي" تمّ طرحها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبر القناة الرسمية لـ محمد رمضان بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، وإخراج حسام الحسيني.