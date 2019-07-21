حقق فيديو كليب "إنساي" للفنانين محمد رمضان وسعد لمجرد، 20 مليون مُشاهدة منذ طرحه عبر القناة الرسمية لـ"رمضان" على "يوتيوب" قبل 4 أيام تقريبًا، ليستمرا به في صدارة تريندات موقع الفيديوهات الشهير في مصر.

سعد لمجرد فنان مغربي يبلغ من العمر 34 عامًا، وأول فنان عربي تحقق قناته على "يوتيوب" مشاهدات تعدت المليار، إذ حققت أغنيته "انت معلم" وحدها أكثر من 750 مليون مشاهدة.

واتُهم لمجرد أكثر من مرة بالتحرش والاغتصاب، أولها في الولايات المتحدة في فبراير 2010، وأوقفت الشرطة الفرنسية لمجرد في باريس، بتهمة الاعتداء بالضرب ومحاولة اغتصاب فتاة فرنسية وسجن لمدة 6 أشهر على ذمة التحقيقات، قبل إطلاق سراحه وتحويل قضيته من جناية إلى جنحة.