جعل الله عز وجل حج بيته الحرام فرض خامس في الإسلام. والحج هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف وسائر المناسك في أشهر الحج استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته، وهناك العديد من النصائح والتوجيهات، نرجو المزيد من التفاصيل.

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن قصد مكة لأداء عبادة الطواف وسائر المناسك في أشهر الحج استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته، والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض معلوم من الدين بالضرورة

قال الله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"، وقال سبحانه "وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات".

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: "من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" والرفث: [اسم للفحش من القول، وقيل: هو الجماع] .

وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: "حجوا، فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن" رواه الطبراني في "الأوسط" من حديث عبد الله بن جراد رضي الله عنه.

وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: "الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم" رواه البيهقي وابن ماجه واللفظ له وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي فضل الإنفاق في الحج قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: "النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف" رواه أحمد والبيهقي وغيرهم من حديث بريدة رضي الله عنه.

وهو فرض على كل مسلمة ومسلم بالغ، عاقل، مستطيع، ويستحب المبادرة بأداء هذه الفريضة متى توافرت الاستطاعة.

وحدد دار الإفتاء المصرية مجموعة من النصائح التي يجب علي المسلم العمل عليها لتقبل الحج وهي: