وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لخريجي الكليات والمعاهد العسكرية، "أبنائي أقول لكم في بدء أول يوم من حياتكم العملية إنكم تبدأون أشرف مهمة، وتحملون أنبل رسالة في الزود عن كرامة الوطن ومقدرات أبنائه وردع أي اعتداء آثم، على حقوق مصر المجيدة متسلحين في ذلك بالعلم والتدريب الراقي، والعقيدة القتالية الوطنية والقيم العسكرية المصرية الأصيلة، وعهدي بكم أنكم ستكونون نعم الأجيال الأوفياء، اقتداء بقادة عظام كانوا لكم خير مثال وسلف، اسمحوا لي أن أهنئكم وأسركم يوم تخرجكم، وأهنئ مصر بكم".

ووجه السيسي، خلال كلمته بالكلية الحربية، أثناء حضوره لحفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، تحية تقدير وإعزاز لأرواح الشهداء الأبرار من أبناء مصر، ممن ساهموا بتضحياتهم بعزة الوطن ورفعته، "نؤكد لأسر الشهداء أننا نتذكرهم بكل فخر، وهم دوما في قلوبنا أحياء، وتضحيات أبناء مصر محل تقدير من جموع الشعب العظيم".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج الكليات العسكرية مجمعة بالكلية الحربية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأسلحة الرئيسية والأفرع، ويحضر الحفل أيضا المشير طنطاوي والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق.