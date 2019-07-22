أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الاثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 85 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019 - 2020.

وأكّد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الخميس المقبل.

وأعلن رئيس قطاع التعليم، أن عدد الطلاب المتقدمين لإجراء اختبارات القدرات وصل إلى 132 ألفًا.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري.