يحدث اليوم.. إقلاع أول رحلة حج وانتهاء اختبارات القدرات لطلاب ثانوي

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الاثنين، 22 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

إقلاع أولى رحلات الحج التابعة لشركة "مصر للطيران"

تقلع أولى رحلات الحج التابعة لشركة "مصر للطيران" من مطار القاهرة الدولي إلى جدة، وأيضا أولى رحلات الحج من مطار برج العرب بالإسكندرية ، لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة.

انتهاء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

تنتهي اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لكليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية".

ملتقى كبار العلماء يغقد ثالث ندواته بعنوان "القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين"

يعقد ملتقى كبار العلماء الذي تنظمه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف للطلاب الوافدين ثالث ندواته بعنوان "القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين" بمسجد مدينة البعوث الإسلامية عقب صلاة المغرب.

وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ في تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في 11 محافظة هي: جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية ودمياط ومرسى مطروح وأسوان.

دار الكتب والوثائق تقيم ندوة علمية حول ثورة 23 يوليو

تقيم دار الكتب والوثائق ندوة علمية حول الثورة بحضور عدد من الخبراء والمفكرين بينهم الخبير الاستراتيجي حمدي لبيب، والدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ضمن احتفال الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بوزارة الثقافة، بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، في قاعة على مبارك بدار الكتب بكورنيش النيل.

النادي الأهلى يعقد مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكل تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة

يعقد النادي الأهلي، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة صباحا ، لتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وذلك بمقر النادي بالجزيرة، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرور ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل.

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش دور السينما والفنون والإعلام في ترسيخ مبادئ الثورة

يناقش ملتقى الهناجر الثقافي، دور السينما والفنون بمختلف أنواعها والصحافة والإعلام بوجه عام في ترسيخ مبادئ الثورة في عقول وقلوب المصرين، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء ، بمركز الهناجر للفنون.

بيت المعمار المصري يعقد ندوة جديدة

يعقد بيت المعمار المصري بمنزل علي لبيب، بدرب اللبانة بميدان القلعة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة جديدة بعنوان "الحجر والبشر.. شرق وغرب العتبة" .

انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم

يعقد نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم الجمعية العمومية العادية لأعضاء هيئة التدريس؛ لمناقشة مشاكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة واعتماد مشروع الميزانية للعام الجامعي 2019، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي المنتهى في 31/12/2018 م تحت إشراف دكتور نور أحمد الرمادي رئيس مجلس الإدارة.

مديرية الشئون الصحية بالدقهلية تنظم قافلة علاجية

تنظم مديرية الشئون الصحية بالدقهلية قافلة علاجية تتجه في التاسعة صباحا إلى قرية ( أبو جلال مركز شربين ) وتستمر يومين حيث يتم تقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات للمواطنين مع صرف الأدوية اللازمة للمرضى.

حفل تكريم للدكتور ماجد عبدالتواب القمري رئيس جامعة كفر الشيخ

تقيم جامعة كفر الشيخ حفل تكريم للدكتور ماجد عبدالتواب القمري رئيس الجامعة بحضور شخصيات عامة من بينهم الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، وعدد من نواب المحافظة ونواب رئيس الجامعة والصحفيين والإعلاميين بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

حماية المستهلك يطلق قافلة محافظة الإسكندرية بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري

يطلق جهاز حماية المستهلك، قافلة محافظة الإسكندرية، بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري، بمشاركة 70 شركة بمشاركة ممثلي المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي "مياه – كهرباء- غاز – شركات الاتصالات – السيارات – الأجهزة الكهربائية – السلع – الخدمات".

محافظ الدقهلية يشهد ظاهرة تعامد أشعة الشمس على الجزء الداخلي لكنيسة مارجرجس الأثرية

يشهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في العاشرة صباحا ظاهرة تعامد أشعة الشمس على الجزء الداخلي لكنيسة مارجرجس الآثرية بقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر والتي شيدت في القرن الرابع الميلادي، بحضور لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والمحلية بالمحافظة.

نادي الطيران بقصر ثقافة المنصورة يستضيف معرضا لنماذج الطائرات التي شاركت في حرب أكتوبر

يستضيف نادى الطيران بقصر ثقافة المنصورة معرضاً لنماذج الطائرات التي شاركت في حرب أكتوبر 1973 وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.