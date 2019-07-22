عثر أهالي منطقة عرب المدابغ، بمحافظة أسيوط، على جثة غريق "طالب" بالترعة الواصلة بين عرب المدابغ وكمين الجامعة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بالعثور على جثة شخص طافية على المياه بالترعة الواصلة بين عرب المدابغ وكمين الجامعة دائرة القسم.

انتشلت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أنها لطالب يدعى (عبدالرحمن أ. م.- 14 عاما)، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان العام.

وكشفت التحريات أن لطالب غرق منذ ثلاثة أيام ومعه زميله، أثناء استحمامهما بالترعة، هربا من حرارة الجو، وتم انتشال جثة زميله في نفس توقيت الغرق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.