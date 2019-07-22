تمويل 14 مشروعا بالوادي الجديد بتكلفة 1.2 مليون جنيه

قال محمود سبع، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه جري ضخ 1.2 مليون جنيه لتمويل 14 مشروعا تجاريا، وإنتاج حيواني وخدمي بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم وتنمية المشروعات المتنوعة من خلال الإقراض بفوائد بسيطة.

وأضاف أن تلك المشروعات وفرت 30 فرصة عمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن تمويل المشروعات تم من خلال جهات وسيطة كالبنوك والجمعيات الأهلية، وأيضا من خلال الإقراض المباشر من الجهاز.

من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات الشباب المختلفة بهدف خلق فرص عمل لهم وتشجيعهم على إقامة المشروعات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع كافة جهات الإقراض والمؤسسات المختلفة لتمويل جميع المشرعات.