استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، بشأن إجراء الاختبار المعرفي الموحد لقطاعي الصيدلة والعلاج الطبيعي.

أوضح التقرير أنّ اليوم شهد إجراء الاختبار المعرفي الموحد لقطاعي الصيدلة والعلاج الطبيعي، إذ بدأ الامتحان الخاص بقطاع الصيدلة من 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا، والامتحان الخاص بقطاع العلاج الطبيعي من 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا.

وأكد التقرير أهمية تعميم تجربة الامتحانات المعرفية الإلكترونية الموحدة على مستوى الجمهورية لطلاب كليات القطاع الصحي، مؤكدًا أنّ تجربة الامتحانات الإلكترونية لطلاب كليات الطب في الجامعات المصرية، تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، خاصةً خريجي كليات الطب بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

ولفت التقرير إلى إجراء الاختبارات النهائية داخل مقر كل جامعة، مؤكدًا متابعته للامتحانات من مقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بحضور رؤساء الجامعات، إذ تمّ تصميم الاختبارات طبقًا للمعايير الدولية، لقياس قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية دون تدخل بشري، فضلًا عن توفير بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار الإلكتروني دون الاعتماد على وجود شبكة الإنترنت، بهدف تطبيق الاختبارات الإلكترونية والالتزام بالمعايير العالمية للتدريس، وتحقيق جودة العملية التعليمية في الجامعات.

وأشاد التقرير بنجاح التجربتين السابقتين للامتحان المعرفي الموحد، اللذين نفذتهما الوزارة بـ5 كليات طب، ثم 21 كلية طب، مشيرًا إلى سعي الوزارة في تنفيذ خطتها نحو تعميم إجراء الاختبارات المعرفية الموحدة على 81 كلية في القطاعات الصحية "الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، والتمريض" في 33 جامعة، بينها 18 جامعة حكومية وجامعة الأزهر والجامعات الخاصة، ليصل إجمالي أعداد الطلاب إلى 11600 طالب.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم فتحي معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية في المجلس الأعلى للجامعات، تدريب الطلبة على شكل ونوعية الأسئلة، إذ تمّ اختبار طلاب قطاعي الصيدلة والعلاج الطبيعي في منازلهم، وبدأت الاختبارات من الساعة الثامنة من صباح 8 يوليو الحالي، وحتى الثانية عشرة من مساء 9 من الشهر ذاته.

وتابع فتحي أنّه بالنسبة لقطاعي طب الفم والأسنان والتمريض، فبدأت الامتحانات من الثامنة صباح 10 يوليو الحالي وحتى الثانية عشرة من مساء 11 من الشهر ذاته، وتأكيدًا على أهمية الاختبارات ومستوى البنية التحتية في الجامعات، وكذا مستوى الطلاب، تم إجراء اختبار تجريبي آخر، فكانت اختبارات قطاع العلاج الطبيعي يوم 15 يوليو الحالي، وقطاع التمريض 15 يوليو، وقطاع طب الفم والأسنان يوم 17 يوليو، وقطاع الصيدلة يوم 18 يوليو.