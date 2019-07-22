قررت محكمة استئناف السويس، تجديد حبس اثنين من المتهمين بقتل سائق في السويس 45 يوما، ونقل المتهمين إلى محبسهم بعد صدور القرار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، عثرت على جثة "منتصر. ح. م"، (42 عاما ـ سائق ـ ومقيم بدائرة قسم شرطة الجناين ، بالمنطقة الصحراوية المتآخمة لطريق (السويس ـ الإسماعيلية الصحراوي) أمام قرية عامر- دائرة قسم شرطة الجناين، وبها جرح بالرأس وآثار لحبل حول الرقبة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال تمشيط المنطقة إلى العثور على سيارة أجرة ميكروباص خاصة بالمجني عليه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "مصطفى. أ. ع" (18 عاما ـ عاطل ـ له معلومات جنائية مسجلة)، "عمر. خ. ع" (19 عاما ـ عاطل - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأربعين).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول- بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، وبالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أمكن ضبط المتهم الثانى- بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بدافع السرقة، وقررا بقيامهما بتاريخ الواقعة بإستدراج المجنى عليه من منطقة الأربعين بدعوى توصيلهما إلى منطقة الجناين ولدى وصولهم لمكان الواقعة طلب منه المتهم الأول التوقف حيث قاما بالإعتداء عيه مما أدى إلى وفاته، وتخلصا منه بإلقائه بمكان العثور، واستوليا على هاتفه المحمول وفشلا في الاستيلاء على السيارة نظراً لتعطلها فقاما بتركها وهربا، وأرشدا عن الهاتف المستولى عليه.