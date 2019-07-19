تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، من ضبط اثنين من مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بطريق الفيوم.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مصاب بعيار ناري بكتفه الأيسر) أنه حال قيادته سيارته "فان" بدائرة القسم تقابل مع أحد الأشخاص (عاطل - سن41 "له معلومات جنائية"، وطلب منه توصيله إلى أحد المدقات بطريق الفيوم مقابل مبلغ مالي، وعقب وصولهما فوجئا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لوفاة الأخير وحدوث إصابته، بالانتقال لمحل الواقعة تم العثور على السيارة المشار إليها بأحد المدقات خلف مقابر الفيوم وبها آثار أعيرة نارية ودماء على المقاعد الأمامية وبجوارها جثة المتوفى وبها عيار ناري بالرأس.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن "المتوفي" من متعاطي مخدر الهيروين، ويتردد على مكان الواقعة لشراء المخدر من بعض الخارجين على القانون ويصطحب المصاب لتوصيله بسيارته، كما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 من العناصر الإجرامية "محددين" جميعهم يترددون على المناطق الصحراوية بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية لممارسة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، أمكن ضبط اثنين من المتهمين بدائرة مركز شرطة الصالحية حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك أحدهما، وبحوزتهما (بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 20 طلقة - كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 250 جم-مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وإطلاقهم الأعيرة النارية تجاه سيارة المجنى عليهما ظناً منهم أنها قوة أمنية لضبطهم، وأضافا بحيازتهما المواد المخدرة للإتجار، والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

جاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.