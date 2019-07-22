أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أنّ الذرائع التي قدمتها طهران لتبرير احتجازها للناقلة البريطانية أكثر إقناعا، مما استخدم لتبرير احتجاز ناقلة إيران في جبل طارق، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وأضاف ريابكوف أنّ براهين إيران التي قدمتها لتبرير خطوتها أكثر إقناعا بكثير من تلك الإشارات المبهمة لقوانين الاتحاد الأوروبي، التي استخدمتها سلطات جبل طارق بدعم لندن لاحتجاز الناقلة المحملة بالنفط الإيراني وتحمل علم بنما، موضحا أنّ حجة إيران أقوى بكثير من حجة جبل طارق ولندن، اللتان تمارسان القرصنة، وأنّ طهران "تراعي بيئة مياه مضيق هرمز".

وكان وزير الدفاع البريطاني أكد أنّ احتجاز إيران للناقلة البريطانية عمل عدواني، موضحا أنّ إيران سحبت الناقلة البريطانية من مياه بحر عمان، بينما ذكرت وكالة أنباء إيرانية أنّ ناقلة النفط المحتجزة لدى إيران التي ترفع علم بريطانيا لا تحمل أي شحنة.

كان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أعلن أنّ فعلته إيران، يكشف اتباعها مسارًا خطرًا للأنشطة غير القانونية والمزعزعة للاستقرار، مضيفًا: "ما زلنا نحاول حل قضية الناقلة الإيرانية (جريس 1) المحتجزة في جبل طارق، لكننا سنضمن سلامة الشحن البريطاني".

وأكد هانت أنّ احتجاز ناقلة النفط "جريس-1" في جبل طارق، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مشيدًا بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية.