في تطور جديد لقضية "أميرة"، فتاة الشرف بالعياط، المنسوب إليه تهمة القتل العمد لشاب حاول اغتصابها في مدق جبلي بالعياط، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفتاة في أثناء استقلالها السيارة "سيارة ميكروباص"، مع القتيل، من داخل محطة بنزين، وظهر في الفيديو شابا آخر بجوار السائق، وعقب ظهور الفيديو وشك الأدلة الجنائية في وجود جلد آخر في أظافر القتيل غير جلد "وجه" الفتاة، ظهرت حالة من الجدل حول الواقعة.

وعقب ظهور الفيديو، فحصت أجهزة الأمن الفيديو وتوصلت إلى صاحب محطة البنزين، وبدأت في التحري عنه، وتمكنت القوات من تحديد هويته وانطقلت مأمورية من المباحث لمناقشته هو والعاملين بالمحطة وفرغت القوات الكاميرات، ولا تزال التحقيقات مستمرة، وألقت قوات الأمن القبض على الشاب الذي ظهر في الفيديو بجانب السائق.

وجاء في تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أن صديقا اتفق معها على لقاء عاطفي في حديقة الحيوان بالجيزة، وبعد مقابلتها بنصف ساعة اختفى وأعطى هاتفه المحمول لـ"سائق" صديقه، حتى يتمكن من استدراج الفتاة بحجة إعادة التليفون المفقود إلى صديقها.

وعقب وصولها إلى السائق ويدعى "الأمير" 21 عاما، وأثناء سيرهما حاول المتهم اغتصابها تحت تهديد السلاح، وتمكنت الفتاة من الإمساك بالسكين وسددت له عدة طعنات أودت بحياته في الحال، وحملت السكين الملطخ بالدماء، وتوجهت إلى مركز الشرطة، وسلمت نفسها للمباحث.

وجاء في محضر الشرطة، أن الطفلة اعترفت بتفاصيل قائلة: "إنها كانت برفقة صديقها (وائل) وصديقه (إبراهيم) في حديقة الحيوانات، ثم اختفى الاثنان، وهاتفت أميرة (وائل) لتطمئن عليه، فوجدت شخصا يرد عليها، قائلا إنه وجد تليفون صديقها ويريد أن يسلمه لها في العياط، بالفعل توجهت له".

وأضافت: "عرض عليّ يوصلني للطريق الصحراوي الغربي بعدما أخبرني بأنه اتصل بوائل وسلمه الهاتف، وافقت وإحنا في الطريق، طلع بيا على الجبل، وبدأ يتحرش بيا، وطلع السكينة يهددني بيها، خدعته بالموافقة على طلبه، فترك السكينة وأثناء نزوله من السيارة، أمسكت بالسكين وطعنته في رقبته، قتلته الشرف غالي، أما قصة الخطف فختلقتها عشان متفضحش".