أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية المصرية تجاه قارة أفريقيا، تقوم في محورها الرئيسي على تنمية وتطوير العلاقات مع الأشقاء الأفارقة كافة، لا سيما دول حوض النيل الشقيقة ومنها كينيا، مشيرا إلى أن أفريقيا غنية بشبابها، ويجب أن تكون ومواردها لهم.

وأشار "عبد العال" خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى كينيا لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين، والتي تعود إلى المؤسسين الأوائل لكلا الجمهوريتين، وكفاحهما المشترك من أجل الاستقلال.

وقال إن الظروف الراهنة تمثل وقتا ملائما لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما وأن هناك العديد من فرص التعاون الواعدة في الكثير من المجالات، خاصة أن العلاقات السياسية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي إلى كينيا في فبراير 2017.

والتقى "عبد العال" كلا من "جاستين موتوري" رئيس الجمعية الوطنية، و"كين لوساكا" رئيس مجلس الشيوخ الكيني، حيث تناولت المباحثات بينهم تبادل الرؤى حول تقييم الواقع الحالي للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف أبعادها، وبحث سبل تعزيزها، خاصة فيما يتعلق بالبعد البرلماني منها.

وقدم "لوساكا" لمحة مختصرة حول نشأة مجلس الشيوخ الكيني، وتركيبته السياسية، واختصاصاته الدستورية، ثم تطرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، والتطورات الإيجابية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الأجندة التنموية الحالية لكينيا، تخلق مجالات مشتركة لتعظيم التعاون مع مصر، في ضوء ما تمتلكه من خبرات متعاظمة في هذه المجالات.

وأعرب لوساكا عن تقدير بلاده للجهود المصرية المبذولة في إطار الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، مشيداً بالدور الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعوة الرؤساء الأفارقة للتوصل إلى حل للأزمة القائمة في السودان.