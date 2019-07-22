أوضح رئيس مجلس الشيوخ الكيني، إن الأجندة التنموية الحالية لكينيا، تخلق مجالات مشتركة لتعظيم التعاون مع مصر، في ضوء ما تمتلكه من خبرات متعاظمة، مؤكدا أن بلاده حريصة على الاستفادة من التجربة المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وشدد على تقدير بلاده للجهود المبذولة من الرئيس السيسي في إطار رئاسته الحالية للاتحاد الأفريقي.

ومن جهته، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مصر منفتحة على تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وأن هناك استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية لمصر تجاه القارة السمراء، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على تنمية وتطوير العلاقات مع كل الأشقاء الأفارقة، لا سيما دول حوض النيل.

وقال "عبد العال"، أمس، خلال زيارته إلى كينيا، ولقائه "كين لوساكا"، رئيس مجلس الشيوخ الكيني، إن هناك العديد من الفرص القائمة لتطوير تلك علاقات البلدين، واستعداد مصر للمساهمة في المشروعات المتعلقة بالأجندة التنموية التي تتبناها كينيا حاليا، وتركز بشكل رئيسي على مجالات "الرعاية الصحية، والتصنيع، والأمن الغذائي، والإسكان ميسور التكلفة".

ودعا رئيس مجلس النواب إلى تذليل العقبات أمام الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتيسير الإجراءات أمام الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار بدولة كينيا.

وفي نهاية اللقاء، وجه الدكتور علي عبد العال، الدعوة، إلى رئيس "الشيوخ الكيني" لزيارة مصر، واستئناف المباحثات التي تمت بينهما، ومتابعة تنفيذ ما الاتفاق عليه.

وأجرى "عبد العال" والوفد البرلماني المرافق له، جولة، في قاعات الجمعية الوطنية الكينية ومجلس الشيوخ، واستمع إلى شرح موجز لآلية إدارة الجلسات في كلا الغرفتين.